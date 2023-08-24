Зеленський: ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі

Цитата

«У мене однозначна позиція: Крим – це Україна. Ми боремося за Крим і за всі інші тимчасово окуповані українські території та не міняємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі», – заявив Зеленський.

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Він зазначив, що сили безпеки й оборони України проводять контрнаступ, щоб деокупувати наші міста й села, але це – складне завдання.

За його словами, Україна має постійну потребу в артилерії та далекобійній зброї, тому допомога партнерів дуже важлива.

«Якщо ми говоримо про далекобійну зброю – ми працюємо над цим. Завдання мають дипломати, керівник Офісу Президента, міністр закордонних справ. Я працюю над цим у різних напрямах. Ми лобіюємо це по-різному, але ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Зараз, коли ми їх використовуємо, це вже не секрет. Було непросто. Storm Shadow у нас є. Так само, як із Ріші (Сунаком – ред.), я домовлявся з Еммануелем Макроном про ракети SCALP. Ми отримали «cкальпи», вони працюють, військові дуже задоволені. Майже стовідсоткове влучання у ворога», – розповів Зеленський.

Доповнення

Начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на відмову від частини території, яку окупувала росія, і що це могло б стати частиною завершення війни в Україні. Згодом представник НАТО назвав помилкою свої слова про територіальні поступки України.

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив інформацію про те, що Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини своїх територій на користь росії.