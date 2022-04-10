Зеленский: мы говорим с убийцами, но нельзя терять надежду на дипломатическое решение войны

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"Люди воспримут мир в любом случае, потому что они хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях, условиях Украины, условиях независимости, но тем не менее. Каждая семья что-то потеряла. Есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю что их удовлетворит любой мир, на любых условиях, и в любое время, потому что это большая рана и большая трагедия", - считает Зеленский.

Детали

По словам президента, любая война, даже с миллионами жертв, все равно должна закончиться миром.

"И именно из этого мы можем делать выводы. Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни - ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому, важно остановить эту войну", - отметил президент.

С его слов, это сложно с точки зрения желания, ведь никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ.

"Мы должны не терять это не желание, это не упускать возможности, если они у нас будут, на дипломатическое решение этого вопроса. Их терять нельзя. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну, решать за них и говорить "нет, мы не готовы говорить, потому что это - убийцы", - добавил Глава государства.

Ранее

Советник председателя Офиса президента Михаил раньше заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет встречаться с президентом россии владимиром путиным после того, как Украина победит в крупных сражениях.