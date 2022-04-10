Зеленський: ми говоримо із вбивцями, але не можна втрачати надію на дипломатичне вирішення війни

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"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що вони хочуть, щоб ця війна закінчилась. На наших умовах, умовах України, умовах незалежності, але тим не менш. Кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили дітей, і я не думаю що їх задовольнить будь-який мир, на будь-яких умовах, і у будь-який час, тому що це велика рана і велика трагедія", - вважає Зеленський.

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За словами президента, будь-яка війна, яка навіть має мільйон жертв, все одно має закінчитися миром.

"І саме з цього ми можемо робити висновки. Так, ми маємо боротись, але боротись заради життя – ти не можеш боротись заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому, важливо зупинити цю війну", - зазначив президент.

З його слів, це складно з точки зору бажання, адже ніхто не хоче домовлятись з людиною чи з людьми, які катували цей народ.

"Ми повинні не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне вирішення цього питання. Їх втрачати не можна. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну, вирішувати за них і казати "ні, ми не готові говорити, тому що це – вбивці", - додав Глава держави.

Раніше

Радник голови Офісу президента Михайло раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський буде зустрічатися з президентом росії володимиром путіним після того, як Україна переможе у великих битвах.