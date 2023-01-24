Зеленский - Макрону: спортсменам из россии не место на Олимпиаде в Париже

Цитата

"...подчеркнул, что спортсменам из россии не место на Олимпийских играх в Париже", - написал Зеленский в Telegram, комментируя разговор с Макроном.

Добавим

Ранее Зеленский сообщил, что в разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО.

"Обсудили и ддипломатические шаги для завершения войны", - добавил президент Украины.

Напомним

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции - Париже.