Зеленський - Макрону: спортсменам із росії не місце на Олімпіаді у Парижі

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"...наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський у Telegram, коментуючи розмову із Макроном.

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Раніше Зеленський повідомив, що у розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО.

"Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни", - додав президент України.

Нагадаємо

Літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть в столиці Франції - Парижі.