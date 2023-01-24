Зеленський - Макрону: спортсменам із росії не місце на Олімпіаді у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у розмові із президентом Франції Еммануелем Макроном наголосив, що російським спортсменам не місце на Олімпійських іграх у Парижі, передає УНН.
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"...наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський у Telegram, коментуючи розмову із Макроном.
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Раніше Зеленський повідомив, що у розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО.
"Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни", - додав президент України.
Нагадаємо
Літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть в столиці Франції - Парижі.