Зеленский хочет внести изменения в Уголовный кодекс относительно служебных преступлений: подробности

ukru
НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 1805 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 16013 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 69396 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 128177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133770 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 131120 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 158525 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113318 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110091 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 113678 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 73045 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 100338 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

08:02 • 58251 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 43019 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 11707 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 158533 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 143526 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 170357 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 212179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 28439 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 113503 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 117048 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 122029 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 119090 просмотра
Актуальное
Зеленский хочет внести изменения в Уголовный кодекс относительно служебных преступлений: подробности

Зеленский хочет внести изменения в Уголовный кодекс относительно служебных преступлений: подробности

Киев  •  УНН

 • 19121 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №2621 о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности, передает УНН со ссылкой данные на сайте ВР.

Как указано в пояснительной записке, в 2014 году Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" была изменена редакция пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины, в которой раскрывалось понятие "существенный вред" для квалификации служебных преступлений, предусмотренных статьями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины.

"В результате таких изменений действия должностных лиц, злоупотребляющих властью или служебным положением, можно квалифицировать как преступления только при условии доказательства, что такие действия привели к исключительно материальному ущерба - ущербу, что в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в документе.

В пояснительной записке также отмечается, что законодателем было проигнорировано, что в служебных преступлениях существенный вред не всегда может быть исчислен деньгами. Ведь речь идет о нарушении охраняемых Конституцией и другими законами Украины прав и свобод человека и гражданина (право на свободу и личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища, избирательные, трудовые, жилищные права и т.д.), подрыв авторитета и престижа органов государственной власти или органов местного самоуправления, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание условий, затрудняющих выполнение предприятием, учреждением, организацией своих функций, сокрытие преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о доступе Красного Креста к заключенным вступил в силу

"В результате изменениями в 2014 году редакции пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины фактически был декриминализирован ряд коррупционных преступлений, а лица, их совершившие, остались безнаказанными", - говорится в документе.

Поэтому, как указано в пояснительной записке, с целью приведения уголовного законодательства Украины к европейским стандартам по борьбе с коррупцией, создание условий противодействия ей через превентивные механизмы уголовно-правовой нормы предлагается изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 УК Украины, закрепив правило, согласно которому определение существенный вред в денежном эквиваленте в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 УК Украины является допустимым только если такой ущерб имеет материальный характер.

"Если же такой ущерб приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность определяется с учетом конкретных обстоятельств дела, как это было предусмотрено к изложению в 2014 году пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции", - говорится в документе.

Цель законопроекта - совершенствование положений Уголовного кодекса Украины в части квалификации отдельных должностных преступлений, что будет способствовать обеспечению единства судебной практики при рассмотрении соответствующих дел и приведению положений действующего законодательства Украины в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией.

"Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины, если он состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы