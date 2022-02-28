Зеленский к украинцам: сейчас каждый из нас – воин

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“Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас - президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас - воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас одержит победу. Слава Украине", - сказал глава государства.

Ранее

Также в обращении Зеленский отметил, что украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Напомним

По данным МВД, по состоянию на 27 февраля в Украине в результате нападения России погибло 352 гражданских, 14 из них — дети. Ранения получили 1684 человека, среди которых 116 — дети.