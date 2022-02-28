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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Війна з Росією: українців з реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти – Зеленський

Війна з Росією: українців з реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти – Зеленський

Київ • УНН

 • 169405 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.

Цитата

“Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалено рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни”, - сказав глава держави.

Деталі

За словами Зеленського, ще з деяких учасників АТО знімуть усі санкції.

“Ключове зараз – оборона”, - додав президент.

Контекст

24 лютого о 5.00 війська Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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