Війна з Росією: українців з реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.
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“Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалено рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни”, - сказав глава держави.
Деталі
За словами Зеленського, ще з деяких учасників АТО знімуть усі санкції.
“Ключове зараз – оборона”, - додав президент.
Контекст
24 лютого о 5.00 війська Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.