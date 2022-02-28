Война с Россией: украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 28 февраля, пишет УНН.
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“Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны”, - сказал глава государства.
Детали
По словам Зеленского, еще с некоторых участников АТО снимут все санкции.
“Ключевое сейчас - оборона”, - добавил президент.
Контекст
24 февраля в 5.00 войска Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.