Война с Россией: украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи – Зеленский

Цитата

“Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны”, - сказал глава государства.

Детали

По словам Зеленского, еще с некоторых участников АТО снимут все санкции.

“Ключевое сейчас - оборона”, - добавил президент.

Контекст

24 февраля в 5.00 войска Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.