Зеленський до українців: зараз кожен із нас – воїн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кожен з українців зараз – воїн у війні з Російською Федерацією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.
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“Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні”, - сказав глава держави.
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Також у зверненні Зеленський зазначив, що українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.
Нагадаємо
За даними МВС, станом на 27 лютого в Україні внаслідок нападу Росії загинуло 352 цивільних, 14 з них — діти. Поранення дістало 1684 людини, серед яких 116 — діти.