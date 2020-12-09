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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77103 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100407 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116622 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151650 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199590 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195303 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282955 просмотра

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Зеленский дал ряд поручений Кабмину относительно 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Зеленский дал ряд поручений Кабмину относительно 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы". В документе указано, что Кабмин получил ряд неотложных задач - среди которых актуализация программ и подготовка мероприятий, передает УНН.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное.

Кроме того, правительство должно проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан, а также обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

Также должна быть актуализирована общегосударственная целевая экологическая программа обращения с радиоактивными отходами и общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

Среди прочего, Кабинет министров должен разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, чествования подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. План, в частности, должен предусматривать проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведения в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий, а также широкое освещение таких мероприятий.

Необходима и проработка вопроса проведения в Украине международной конференции, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Напомним, в Минприроды рассчитывают за 11 лет перевезти радиоактивные отходы ЧАЭС в новое хранилище.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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