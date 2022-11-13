Зеленский: бои в Донецкой области пока такие же интенсивные, как и в предыдущие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои в Донецкой области – такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается, передает УНН.
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"Уровень российских атак не снижается. Уровень устойчивости и храбрости наших бойцов – самый высокий. Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина!", - сказал он.
Зеленский также добавил, что за сутки ракетных, авиационных и артиллерийских ударов оккупантов потерпела территория пяти наших областей. Это Сумщина, Харьковщина, Запорожская область, Луганщина и Донетчина.
"Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Испытывал их по максимуму. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение вражеских цепочек снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов", - подчеркнул глава государства.
Напомним
Зеленский заявил, что выступит на саммите G20 во вторник в онлайн формате.