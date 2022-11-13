Зеленський: бої на Донеччині наразі такі ж інтенсивні, як і в попередні дні

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"Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну!", - сказав він.

Зеленський також додав, що за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія пʼяти наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина.

"Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що виступить на саміті G20 у вівторок в онлайн форматі.