Зеленский: без света более 4,5 млн потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно. На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по вероятным вариантам ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия, чего бы хотели террористы, чего бы не добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас, быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас. Ежемесячно должны ставить сложные цели и, проходя через них, становиться еще крепче", - сказал он.
Дополнение
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" на 7 ноября прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения завтра для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской , Сумской, Харьковской, Полтавской областей.