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Зеленский: без света более 4,5 млн потребителей

Зеленский: без света более 4,5 млн потребителей

Киев • УНН

 • 273178 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно. На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по вероятным вариантам ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия, чего бы хотели террористы, чего бы не добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас, быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас. Ежемесячно должны ставить сложные цели и, проходя через них, становиться еще крепче", - сказал он.

Дополнение 

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" на 7 ноября прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения завтра для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской , Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Украинские Национальные Новости

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