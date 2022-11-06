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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 2784 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Зеленський: без світла понад 4,5 млн споживачів

Зеленський: без світла понад 4,5 млн споживачів

Київ • УНН

 • 273178 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на цей вечір у Києві та шести областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла понад 4,5 млн споживачів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більше готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз. Щомісяця маємо ставити складні цілі і, проходячи через них, ставати ще міцнішими", - сказав він.

Доповнення 

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

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