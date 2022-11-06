Зеленський: без світла понад 4,5 млн споживачів

Цитата

"Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більше готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз. Щомісяця маємо ставити складні цілі і, проходячи через них, ставати ще міцнішими", - сказав він.

Доповнення

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.