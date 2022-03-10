Зеленский анонсировал создание госпрограмм для восстановления городов, которые разрушили оккупанты

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“После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушено. Очень быстро и очень качественно. Для каждого города, который пострадал, будет создана специальная государственная программа для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все-все наши прекрасные города, к которым пришло зло, не будут видеть и следа от российского вторжения”, - сказал президент.

Детали

Зеленский пообещал, что над этим будут работать лучшие архитекторы, лучшие компании, лучшие проекты, для каждого города.

Президент привел пример Харькова, в частности отметил, что площадь Свободы будет такой, что там будут бывать все — украинцы и европейцы.

“Полтавский Шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, университет Каразина, Дворец труда, библиотека Короленко. Мы все отстроим! Я вам лично обещаю. Харьковчане увидят, что Украина - для них. И это по-настоящему. Слава Украине", - добавил глава государства.

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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль накануне рассказал, что через неделю в приложении "Дия" можно будет регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.