Зеленський анонсував створення держпрограм для відбудови міст, які зруйнували окупанти

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 6627 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 23771 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 34029 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 74420 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 137530 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 160516 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208738 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199419 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186523 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157663 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 63135 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 66653 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 59966 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 63112 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 60686 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 41551 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 32177 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 219575 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 344029 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 601370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 65886 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 106078 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 132808 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 154958 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 167941 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський анонсував створення держпрограм для відбудови міст, які зруйнували окупанти

Зеленський анонсував створення держпрограм для відбудови міст, які зруйнували окупанти

Київ • УНН

 • 62948 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Для кожного міста, яке було зруйновано внаслідок російського вторгнення, буде створено спеціальну державну програму для відбудови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйнувано. Дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення”, - сказав президент.

Деталі

Зеленський пообіцяв, що над цим працюватимуть найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проекти, для кожного міста.

Президент привів приклад Харкова, зокрема зазначив, що площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі — українці та європейці.

“Полтавський Шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо! Я вам особисто обіцяю. Харків'яни побачать, що Україна – для них. І це по-справжньому. Слава Україні”, - додав Глава держави.

Додамо

Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль напередодні розповів, що за тиждень у додатку "Дія" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07