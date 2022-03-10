Зеленський анонсував створення держпрограм для відбудови міст, які зруйнували окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Для кожного міста, яке було зруйновано внаслідок російського вторгнення, буде створено спеціальну державну програму для відбудови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, пише УНН.
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“Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйнувано. Дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення”, - сказав президент.
Деталі
Зеленський пообіцяв, що над цим працюватимуть найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проекти, для кожного міста.
Президент привів приклад Харкова, зокрема зазначив, що площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі — українці та європейці.
“Полтавський Шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо! Я вам особисто обіцяю. Харків'яни побачать, що Україна – для них. І це по-справжньому. Слава Україні”, - додав Глава держави.
Додамо
Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль напередодні розповів, що за тиждень у додатку "Дія" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.