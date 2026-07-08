Проблемы энергетики, двусторонние отношения и не только - о чем говорили Зеленский и Радев в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым на саммите НАТО в турецкой столице Анкаре. Во время встречи говорили о двустороннем сотрудничестве между двумя странами, сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Нашим странам нужны крепкие отношения, и сегодня мы это обсудили. В частности, энергетические вопросы: можем многое реализовать вместе, прежде всего в отношении СПГ. Зависимость Европы от российских энергоресурсов уменьшается, и важно, чтобы у партнеров были альтернативы. Румен рассказал о своих дипломатических контактах и о том, что Болгария делает для безопасности в Черном море. Договорились, что команды будут на связи