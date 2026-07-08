Проблемы энергетики, двусторонние отношения и не только - о чем говорили Зеленский и Радев в Анкаре
Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Болгарии на саммите НАТО в Анкаре. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности энергетические вопросы и безопасность в Черном море.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым на саммите НАТО в турецкой столице Анкаре. Во время встречи говорили о двустороннем сотрудничестве между двумя странами, сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.
Детали
Нашим странам нужны крепкие отношения, и сегодня мы это обсудили. В частности, энергетические вопросы: можем многое реализовать вместе, прежде всего в отношении СПГ. Зависимость Европы от российских энергоресурсов уменьшается, и важно, чтобы у партнеров были альтернативы. Румен рассказал о своих дипломатических контактах и о том, что Болгария делает для безопасности в Черном море. Договорились, что команды будут на связи
Президент также пригласил болгарского премьер-министра в Украину.
Напомним
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна может помочь Украине с ремонтом военной техники, но исчерпала возможности военной помощи.
Также Румен Радев заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с россией о прекращении полномасштабного вторжения в Украину.