Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины, возможности для усиления координационной роли Альянса в поддержке Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом говорится на официальном интернет-представительстве президента, передает УНН.

"Спасибо вам за первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Это серьезный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка со стороны НАТО и государств - членов Альянса прежде всего очень важна для морального состояния наших бойцов и гражданских украинцев. Мы очень ценим то, что можем рассчитывать на вас", - заявил Зеленский.

Президент рассказал Бауэру о первоочередных оборонных потребностях Украины и отдельно отметил насущную необходимость дополнительных систем ПВО для надежной защиты украинцев от постоянных ракетных и дроновых атак.

Также стороны обсудили возможности для усиления координационной роли Альянса в поддержке Украины, включая укрепление имеющихся оборонных возможностей, а также в развитие будущего военного потенциала Украины в соответствии со стандартами и требованиями взаимосовместимости НАТО.

"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", - сказал Зеленский.

Напомним

Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы добиться успеха в борьбе с российской агрессией.