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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина против замораживания конфликта

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина против замораживания конфликта

Киев  •  УНН

11:02 • 1831 просмотра

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Президент Украины выступил против замораживания конфликта без четких гарантий безопасности для украинцев. Зеленский отметил необходимость документального оформления ответственности агрессора.

Украина против замороженного конфликта. Если сейчас заморозить его без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности у украинских людей, то это будет очень большим риском. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН

Относительно прекращения огня. Мы должны с вами понимать, что мы против замороженного конфликта. Мы не хотим третьей войны, потому что в 2014 году одна война началась, в 2022 году полномасштабная война, хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня. Если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности у украинских людей, у наших детей, то я считаю, что это очень большой риск, очень большой риск

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что все должно быть на бумаге и понятно.

Как закончится эта война и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор

- сказал Зеленский. 

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна проиграть в войне и это не «замораживание», это не торговля территорией или суверенитетом Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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