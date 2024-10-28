Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина против замораживания конфликта

Украина против замороженного конфликта. Если сейчас заморозить его без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности у украинских людей, то это будет очень большим риском. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Относительно прекращения огня. Мы должны с вами понимать, что мы против замороженного конфликта. Мы не хотим третьей войны, потому что в 2014 году одна война началась, в 2022 году полномасштабная война, хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня. Если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности у украинских людей, у наших детей, то я считаю, что это очень большой риск, очень большой риск - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все должно быть на бумаге и понятно.

Как закончится эта война и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна проиграть в войне и это не «замораживание», это не торговля территорией или суверенитетом Украины.