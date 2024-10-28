Зеленський вкотре наголосив, що Україна проти замороження конфлікту
Київ • УНН
Президент України виступив проти замороження конфлікту без чітких гарантій безпеки для українців. Зеленський наголосив на необхідності документального оформлення відповідальності агресора.
Україна проти замороженого конфлікту. Якщо зараз заморозити його без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей, то це буде дуже великим ризиком. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.
Щодо припинення вогню. Ми повинні з вами розуміти, що ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо третьої війни, тому що у 2014 році одна війна почалася, у 2022 році повномасштабна війна, хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню. Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик, дуже великий ризик
Він наголосив, що все повинно бути на папері та зрозуміло.
Як закінчиться ця війна й хто та в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж агресор
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія повинна програти у війні й це не "заморожування", це не торгівля територією чи суверенітетом України.