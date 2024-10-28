Зеленський вкотре наголосив, що Україна проти замороження конфлікту

Україна проти замороженого конфлікту. Якщо зараз заморозити його без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей, то це буде дуже великим ризиком. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Щодо припинення вогню. Ми повинні з вами розуміти, що ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо третьої війни, тому що у 2014 році одна війна почалася, у 2022 році повномасштабна війна, хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню. Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик, дуже великий ризик