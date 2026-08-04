Президент Украины Владимир Зеленский согласовал Службе безопасности Украины новые операции, передает УНН.

Был доклад СБУ. Согласовал Службе безопасности Украины новые операции. Сегодня Александр Поклад доложил, что сделано за июль. Определили приоритеты на август. Благодарен СБУ за сильные позиции

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Кроме того, Зеленский сообщил, что уже есть отчет Министерства обороны по поражению россиян за июль на фронте.

Именно "Альфа" Службы безопасности Украины топ-1 по поражениям. Наибольше удалось. Просто молодцы!

В целом за этот июль, по словам Зеленского, на фронте всеми подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками.

Это ликвидированные и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение