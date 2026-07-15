Зеленский рассчитывает, что украинская команда сможет начать производство ракет для Patriot до конца 2026 года
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о планах начать производство ракет для Patriot до конца 2026 года. Также планируется производство ракет Aster-30 для SAMP/T.
В Украине рассчитывают, что производство ракет для системы Patriot может начаться уже к концу 2026 года. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с медиа в среду, 15 июля, передает УНН.
"Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашими силами", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что только ракетами для Patriot команда не ограничится. В планах на ближайшее будущее — производство и ракет Aster-30 для SAMP/T.
Кроме того, президент Украины пояснил, что официальный Киев работает сейчас над антибаллистикой в трех направлениях:
- через программу PURL;
- двусторонние договоренности с партнерами; получение лицензии на производство ракет Patriot.
Параллельно с этим наша страна вместе с восемью государствами-союзниками работает над созданием европейской антибаллистической системы FREYA.
Напомним
США начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет Patriot.
Добавим
13 июля Украина и еще девять европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции и реализации проекта FREYJA. К разработке системы от Украины привлечена компания Fire Point.
Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что компания готова передавать технологии и открывать производство оружия на территории стран-партнеров. Такой шаг позволит ускорить полный запуск антибаллистического щита.