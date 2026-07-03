Украине пообещали более 6 млрд долларов финансовой помощи в рамках PURL в июне
Киев • УНН
Общая сумма финансовых обязательств 28 стран инициативы PURL составила около 6,3 млрд долларов. В частности, Бельгия передаст семь истребителей F-16, Норвегия выделила 190 млн долларов на артиллерийские боеприпасы.
Страны-участницы инициативы PURL пообещали Украине более 6 млрд долларов финансовой помощи в июне текущего года. О договоренностях и оборонных пакетах, которые партнеры объявили в течение прошлого месяца, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Детали
Так, Австралия выделила 70 миллионов долларов на PURL, Исландия - 6,5 миллиона долларов, Латвия - 8 миллионов долларов, Литва - 23 миллиона долларов.
Также Финляндия выделила 45 миллионов долларов на PURL, Швеция - 108 миллионов долларов, Норвегия - 300 миллионов долларов, Люксембург - 30 миллионов долларов.
В то же время Бельгия объявила о передаче семи истребителей F-16, из которых три - для боевой работы, а четыре - на запчасти. Кроме того, Норвегия выделила 190 миллионов долларов на артиллерийские боеприпасы, 120 миллионов долларов на морские дроны и 25 миллионов долларов для поддержки F-16.
Напомним
Партнеры Украины во время 35-го заседания в формате "Рамштайн" объявили о выделении более 1,7 млрд долларов. Деньги пойдут на усиление противовоздушной обороны и закупку дальнобойных артиллерийских боеприпасов.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни, а усиливали давление на россию и заставляли ее завершать войну.