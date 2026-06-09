Зеленский призвал Европу ускорить создание собственной системы ПВО

Усиление противовоздушной обороны Украины и развитие собственных оборонных мощностей Европы остаются одними из главных приоритетов для партнеров. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, во время встречи стороны детально обсудили вопросы укрепления системы противовоздушной обороны и увеличения производства соответствующих средств защиты.

Второе - предоставить Украине ПВО и усилить наше сотрудничество, чтобы сделать Европу сильнее. Я благодарен всем странам, которые вкладываются в нашу программу PURL - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что пока Европа не создала достаточных собственных возможностей в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, поддержка Украины должна оставаться стабильной.

Пока у Европы не будет достаточно своей собственной ПВО и антибаллистического производства, очень важно продолжать поддержку программы PURL - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что партнеры обсудили вопросы расширения производства средств ПВО и формирования европейской антибаллистической архитектуры безопасности.

Мы обсудили нашу совместную работу, чтобы увеличить производственные мощности ПВО, развитие европейской антибаллистической системы и расширение производства здесь, в Европе - подчеркнул Президент.

Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии работу над развитием европейской антибаллистики