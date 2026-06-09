Зеленский призвал Европу ускорить создание собственной системы ПВО
Киев • УНН
Зеленский обсудил с партнерами укрепление ПВО и развитие оборонного производства. Приоритетом является программа PURL и создание антибаллистической системы.
Усиление противовоздушной обороны Украины и развитие собственных оборонных мощностей Европы остаются одними из главных приоритетов для партнеров. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, во время встречи стороны детально обсудили вопросы укрепления системы противовоздушной обороны и увеличения производства соответствующих средств защиты.
Второе - предоставить Украине ПВО и усилить наше сотрудничество, чтобы сделать Европу сильнее. Я благодарен всем странам, которые вкладываются в нашу программу PURL
Президент подчеркнул, что пока Европа не создала достаточных собственных возможностей в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, поддержка Украины должна оставаться стабильной.
Пока у Европы не будет достаточно своей собственной ПВО и антибаллистического производства, очень важно продолжать поддержку программы PURL
Также Зеленский сообщил, что партнеры обсудили вопросы расширения производства средств ПВО и формирования европейской антибаллистической архитектуры безопасности.
Мы обсудили нашу совместную работу, чтобы увеличить производственные мощности ПВО, развитие европейской антибаллистической системы и расширение производства здесь, в Европе
Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии работу над развитием европейской антибаллистики09.06.2026, 16:10 • 1734 просмотра