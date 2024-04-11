Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Президент Владимир Зеленский призвал страны, которые являются соседями россии сделать все возможное как на границах, так и в коммуникации со своими партнерами, чтобы заблокировать поставки путину критических компонентов, которые могут быть использованы в военном производстве. Об этом он заявил после саммита Триморья, передает УНН.

Каждый из соседей россии должен сделать все возможное как на своих границах, так и в коммуникации со своими партнерами, чтобы заблокировать поставки путину критических компонентов, которые могут быть использованы в военном производстве. От чипов до станков, от сырья до технологий - сотрудничество с Россией должно стать токсичным для всех - сказал Зеленский.

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Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявлял, что эффективная санкционная политика с целью блокирования поставок в Россию товаров двойного назначения значительно ослабит способность страны-агрессора массово производить и применять ракеты против Украины.