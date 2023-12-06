Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.
Владимир Зеленский выступил на украинско-американской конференции оборонных индустрий DFNC1: Us Edition. Президент призвал к единству и пригласил американские оборонные компании к сотрудничества с Украиной. Слова главы государства цитирует пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Украина не стремится только зависеть от партнеров – Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно можем это сделать. Абсолютно реально. я приглашаю все американские оборонные компании в сотрудничества с Украиной. Я уверен, что мы можем вместе создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира.
Детали
Свое обращение украинский Президент адресовал участникам конференции оборонных индустрий DFNC1: Us Edition, что сейчас происходит в Вашингтоне. Эта встреча имеет целью усилить сотрудничество и совместные оборонительные проекты между оборонными компаниями Украины и США.
В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что Украина и США вместе смогут значительно больше, чем в одиночку. В частности, украинская команда, что сейчас в Вашингтоне должно представить конкретные перспективы и возможности для этого сотрудничества.
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества. В том, чтобы наша общая сила работала ради безопасности наших народов. Мы заинтересованы в совместном с вами производстве всего спектра оружия, необходимого для современной войны. И пушки, и бронетехника, и беспилотники. Ремонт и обслуживание техники. Безопасность на земле, в небе и на море.
В завершение своего спича, украинский Президент пригласил все американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной. И выразил убеждение, что благодаря этому сотрудничеству будет создан новый и мощный арсенал свободы, что будет надежным помощником для всех свободных наций мира. И лишь одним фактом своей наличия будет гарантировать "детям Европы, детям Америки, детям всего мира, – что ни один русский или иной снаряд зла больше никогда не будет разрушать наше мирное жизнь", - резюмировал Зеленский.
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.
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