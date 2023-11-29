Зеленский прибыл в Одесскую область: встретился с военными и обсудил безопасность региона и "зернового коридора"

Сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где провел совещание с военными по защите региона. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в пределах ответственности ОСУВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные мероприятия и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад - говорится в заметке

Глава государства подчеркнул, что во время таких командировок особая честь - это встреча с украинскими защитниками.

Сегодня пообщался с воинами, которые защищают Юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей! - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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