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Зеленский прибыл в Одесскую область: встретился с военными и обсудил безопасность региона и "зернового коридора"

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:21  •  16125 просмотра

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Президент Зеленский посетил Одессу, чтобы обсудить региональную безопасность и оборону "зернового коридора". Глава государства также наградил солдат за их службу.

Сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где провел совещание с военными по защите региона. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали 

Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в пределах ответственности ОСУВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные мероприятия и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад

- говорится в заметке

Глава государства подчеркнул, что во время таких командировок особая честь - это встреча с украинскими защитниками. 

Сегодня пообщался с воинами, которые защищают Юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей!

- добавил Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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