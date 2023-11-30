Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский посетил защитников на передовом командном пункте защитников Купянска, поблагодарив их за защиту мирного населения
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что посетил передовой командный пункт защитников Купянска, пишет УНН.
Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь - посетить и наградить воинов
Глава государства подчеркнул, что бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев - людей Харьковской области. "Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства. Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы", - указал Зеленский.
Напомним
В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району.
Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска
Президент Украины Зеленский посетил защитников на передовом командном пункте защитников Купянска, поблагодарив их за защиту мирного населения.
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