Зеленский посетил Николаевскую область, где ознакомился с деталями патроната Дании над регионом

Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, реализуемых в рамках патроната Королевства Дания над регионом. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.

Детали

Глава государства принял участие в презентации офиса Посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, которая занимается управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине.

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Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Дании Метте Фредериксен, датский парламент и общество за поддержку важных проектов в Украине. Также он отметил важность реализации программ патроната над Николаевской областью.

Это действительно пример успеха. Программа патроната над этим регионом, а особенно над теми регионами, которые ежедневно находятся под атаками, очень важна. Это пример, который демонстрирует другим странам, что мы можем сделать. И они могут помочь в восстановлении Украины сейчас, не дожидаясь глобальных послевоенных планов по восстановлению. Поэтому помогайте Украине, потому что наша страна именно сейчас живет в борьбе - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, институты и безопасность для бизнеса даже в условиях полномасштабной российской агрессии.

Дополнение

Начальник Николаевской областной военной администрации ознакомил Главу государства с работой Регионального офиса международного сотрудничества при Николаевской ОГА (РОМС), созданного во исполнение поручения Президента Украины.

Офис координирует и сопровождает проекты, которые имплементируются за счет средств основного партнера по восстановлению Николаевской области - Дании, а также ее партнеров, среди которых муниципалитеты, правительственные организации и компании из Германии, Японии, Республики Корея и других стран.

РОМС нарабатывает предложения по приоритетным направлениям восстановления и развития экономики, ликвидации последствий российской агрессии на Николаевщине.

Напомним

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский также посетил Одесскую область - глава государства обсудил региональную безопасность и защиту "зернового коридора".

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