Зеленский посетил Николаевскую область, где ознакомился с деталями патроната Дании над регионом
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, финансируемых Данией в Николаевской области, и подчеркнул важность международной поддержки Украины во время своего визита.
Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, реализуемых в рамках патроната Королевства Дания над регионом. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.
Детали
Глава государства принял участие в презентации офиса Посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, которая занимается управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский
Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Дании Метте Фредериксен, датский парламент и общество за поддержку важных проектов в Украине. Также он отметил важность реализации программ патроната над Николаевской областью.
Это действительно пример успеха. Программа патроната над этим регионом, а особенно над теми регионами, которые ежедневно находятся под атаками, очень важна. Это пример, который демонстрирует другим странам, что мы можем сделать. И они могут помочь в восстановлении Украины сейчас, не дожидаясь глобальных послевоенных планов по восстановлению. Поэтому помогайте Украине, потому что наша страна именно сейчас живет в борьбе
Президент подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, институты и безопасность для бизнеса даже в условиях полномасштабной российской агрессии.
Дополнение
Начальник Николаевской областной военной администрации ознакомил Главу государства с работой Регионального офиса международного сотрудничества при Николаевской ОГА (РОМС), созданного во исполнение поручения Президента Украины.
Офис координирует и сопровождает проекты, которые имплементируются за счет средств основного партнера по восстановлению Николаевской области - Дании, а также ее партнеров, среди которых муниципалитеты, правительственные организации и компании из Германии, Японии, Республики Корея и других стран.
РОМС нарабатывает предложения по приоритетным направлениям восстановления и развития экономики, ликвидации последствий российской агрессии на Николаевщине.
Напомним
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский также посетил Одесскую область - глава государства обсудил региональную безопасность и защиту "зернового коридора".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины
Зеленский посетил Николаевскую область, где ознакомился с деталями патроната Дании над регионом
Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, финансируемых Данией в Николаевской области, и подчеркнул важность международной поддержки Украины во время своего визита.
Минус генерал в войске рф: на мине подорвался замкомандира 14-го армейского корпуса
Российский генерал Владимир завадский, заместитель командира 14-го армейского корпуса умер, наступив на мину. Таким образом он стал 12-м высшим военным офицером, который бесславно погиб на войне в Украине.
Эксперты КНИИСЭ уже исследуют черные "Шахеды", которыми враг недавно атаковал Украину - Рувин
Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "Шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября. Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые, возможно, для того, чтобы избежать визуального обнаружения в ночное время. Дальнейшие исследования будут проведены относительно краски и конструктивных особенностей.
Украинской специалисты экстренной медицинской помощи совершили образовательную поездку в Японию
Украинская делегация специалистов по экстренной медицинской помощи во главе с заместителем министра здравоохранения Игорем Кузиным посетила Японию, чтобы перенять опыт ее системы реагирования на катастрофы для повышения готовности Украины, особенно в условиях военных вызовов.
Переучредить без рф: Кулеба рассказал, как спасти ОБСЕ
Глава МИД Украины считает, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ нужно переучредить ОБСЕ без россии, или найти путь исключить рф из ОБСЕ.
Украинские хакеры "BLACKJACK" в сотрудничестве с СБУ взломали серверы Минтруда рф
Украинские хакеры BLACKJACK в сотрудничестве с СБУ взломали сайт Министерства труда россии и получили доступ к конфиденциальной информации, после чего удалили более 100 терабайт данных с серверов российского министерства.
НБУ ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" из нейзильбера
Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен со стилизованной буквой "Є" и соловьем на аверсе и уникальным дизайном алфавита на реверсе. Монета, изготовленная из нейзильбера тиражом 75 000 штук, поступила в обращение по цене 135 гривен.
Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе
Президент Зеленский посетил Региональный центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, где встретился с жителями, преимущественно из Херсона, и отметил приоритетность восстановления нормальной жизни.
Кадровые чистки: госпредприятие "Леса Украины" уволило всех директоров ривненских филиалов
Государственное предприятие "Леса Украины" уволило всех директоров своих ривненских филиалов из-за хронических проблем и глубоких связей, планируя провести открытый конкурс для отбора новых руководителей.
Кулеба заявил, что еще несколько стран будут бойкотировать заседание ОБСЕ
Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова. Другие страны также не согласны, но решили не заявлять о своей позиции публично.