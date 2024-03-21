Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

Президент Владимир Зеленский принял участие в тематическом уроке "Города героев. Победы Украины в войне", который состоялся в лицее № 1 Гостомеля для учащихся 10-х классов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Урок был посвящен событиям времен начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале - марте 2022 года, прежде всего ключевым боям за аэродром "Антонов" в Гостомеле, оккупации городов и громад Киевщины, определяющей битве за село Мощун.

Ученики рассказали Главе государства о своем понимании значимости этих событий, собственный опыт, пережитый в результате полномасштабной российской агрессии. Также дети, чьи родные и близкие сегодня защищают Украину на фронте, поделились своими историями.

Зеленский отметил важность проведения таких уроков, которые напоминают, как защитники Украины отстояли Киевщину весной 2022 года.

"Это очень важное победное событие для всего государства. Важно, чтобы всюду в Украине знали, как наши воины защищали и продолжают защищать Украину", - подчеркнул он.

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До конца 2023-2024 учебного года для учеников средней и старшей школы по всей стране будет проведен цикл уроков "Города героев. Победы Украины в войне", посвященных освобождению населенных пунктов разных регионов нашего государства от российской оккупации.

В лицее № 1 Президент также ознакомился с разрушительными последствиями российской агрессии. Во время боевых действий в 2022-м было уничтожено почти все материально-техническое обеспечение учебного заведения.

За счет государственного и местного бюджетов, благотворительных и общественных организаций, международных фондов были завершены работы по восстановлению образовательного учреждения и обустройству укрытия. С 1 сентября 2022 года лицей возобновил работу в смешанном формате.

В этом заведении учится более 1600 учеников. Они имеют достижения на разных уровнях всеукраинских предметных олимпиад и в написании научно-исследовательских работ Малой академии наук. В 2023 году ученица лицея стала бронзовым призером Международной олимпиады по географии.