Зеленский поручил Буданову возглавить рабочую группу по подготовке послания к Раде до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Офиса Президента Кирилла Буданова руководителем рабочей группы по подготовке ежегодного послания главы государства к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение на сайте Президента.

Детали

Кроме Буданова, в состав рабочей группы по подготовке проекта ежегодного послания Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины вошли:

Александр Богомолов - директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы;

Сергей Кислица - первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;

Ирина Верещук - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Елена Ковальская - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Игорь Лысый - руководитель Государственного управления делами;

Виктор Микита - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Ирина Мудрая - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Олег Татаров - заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Также Зеленский поручил рабочей группе:

в месячный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта Послания, содержанием соответствующих материалов;

до 1 декабря 2026 года подготовить и подать на рассмотрение проект Послания.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада и.о.главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары сообщил об утверждении 40-дневной операции влияния на рф для принуждения её к миру.