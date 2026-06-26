Зеленский поручил Буданову возглавить рабочую группу по подготовке послания к Раде до 1 декабря
Киев • УНН
Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем рабочей группы для подготовки ежегодного послания к Верховной Раде. В группу вошли заместители руководителя Офиса Президента и другие должностные лица.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Офиса Президента Кирилла Буданова руководителем рабочей группы по подготовке ежегодного послания главы государства к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение на сайте Президента.
Детали
Кроме Буданова, в состав рабочей группы по подготовке проекта ежегодного послания Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины вошли:
- Александр Богомолов - директор Национального
института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы;
- Сергей Кислица - первый заместитель Руководителя Офиса
Президента Украины;
- Ирина Верещук - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины;
- Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины;
- Елена Ковальская - заместитель руководителя Офиса
Президента Украины;
- Игорь Лысый - руководитель Государственного управления делами;
- Виктор Микита - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины;
- Ирина Мудрая - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины;
- Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины;
- Олег Татаров - заместитель руководителя Офиса Президента
Украины.
Также Зеленский поручил рабочей группе:
- в месячный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта Послания, содержанием соответствующих материалов;
- до 1 декабря 2026 года подготовить и подать на рассмотрение проект Послания.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада и.о.главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары сообщил об утверждении 40-дневной операции влияния на рф для принуждения её к миру.