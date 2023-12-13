Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Осло - прибыл на саммит Украина - Северная Европа, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч, передает УНН.

Прибыл в Осло для участия во втором саммите Украина - Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, цель участников саммита - безопасность и справедливый и прочный мир на континенте.

"Также проведу двусторонние переговоры с участниками саммита. Встречусь с Его Величеством Королем Харальдом V, посещу Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично поблагодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - отметил Зеленский.

Ранее

СМИ сообщали, что Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран.