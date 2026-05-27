Зеленский подтвердил, что подготовил письмо для Трампа и Конгресса, которое вчера направили в Вашингтон
Киев • УНН
Зеленский направил Трампу и Конгрессу письмо о критическом дефиците средств ПВО. Глава государства призвал США к оперативным действиям для защиты от баллистики.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу, которое вчера уже направили институциям в Вашингтоне, передает УНН.
На этой неделе я подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера письмо уже было направлено институциям в Вашингтоне. Это бывает редко, когда лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к Президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: надо действовать оперативно, действовать результативно
По словам Президента, важно, чтобы Америка Украину услышала.
Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, – войну очень кровавую, которая длится уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала
Как отметил Глава государства, пока россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии ненастоящий.
Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!
Зеленский в письме Трампу и Конгрессу заявил о двух пусках «Орешника» во время атаки 24 мая27.05.26, 18:39 • 1546 просмотров
Напомним
В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Ранее
Соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что при условии, если не будет возникать препятствий, украинский аналог Patriot уже до конца года может осуществить первые перехваты российской баллистики.