Зеленский подписал закон о легализации домашних работников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5695, который должен урегулировать работу домашних работников, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"22.05.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

В частности им предусмотрена возможность закрепить в трудовом договоре предоставление жилья такому работнику, а также внедряется запрет отчислять плату за такое жилье со стороны работодателя.

Также урегулировано рабочее время и время отдыха домашних работников: введены гарантии относительно труда домашних работников при сверхурочных работах, привлечении к дежурству или при сопровождении членов домашнего хозяйства на их отдых.

Закон предлагает определить, что:

Домашний работник - физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.

Домашний труд - это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.

Работа на дому не считается домашним трудом, выполняемым человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

С домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также является основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.

Не допускается прием на работу домашними работниками лиц, младше 16 лет.

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