Зеленський підписав закон щодо легалізації домашніх працівників
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон, що регулює працю домашніх працівників в Україні, включаючи трудові договори, робочий час і забороняє відрахування на оплату житла з їх заробітної плати.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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"22.05.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Зокрема ним передбачена можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику, а також впроваджується заборона відраховувати плату за таке житло з боку роботодавця.
Також врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: запроваджені гарантії стосовно праці домашніх працівників при надурочних роботах, залученні до чергування або при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинок.
Закон пропонує визначити, що:
- Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
- Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
- Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.
- З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.
- Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
- Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.
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