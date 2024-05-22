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Зеленський підписав закон щодо легалізації домашніх працівників

Зеленський підписав закон щодо легалізації домашніх працівників

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

Президент Зеленський підписав закон, що регулює працю домашніх працівників в Україні, включаючи трудові договори, робочий час і забороняє відрахування на оплату житла з їх заробітної плати.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"22.05.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Зокрема ним передбачена можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику, а також впроваджується заборона відраховувати плату за таке житло з боку роботодавця.

Також врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: запроваджені гарантії стосовно праці домашніх працівників при надурочних роботах, залученні до чергування або при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинок.

Закон пропонує визначити, що:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
  • Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.
  • З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.
  • Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
  • Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

Парламент ухвалив зміни до Трудового кодексу щодо договору працівників у разі передачі бізнесу25.04.24, 12:39 • 19549 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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