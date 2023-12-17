Зеленский поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки за мощную работу

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки за мощную работу, передает УНН.

И отдельная благодарность - ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одно слово - мощно было. Спасибо! сказал Зеленский.

Детали

По словам Зеленского, мир помогает Украине, "когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, когда видят, что страна действительно имеет перспективу защититься".

Он поблагодарил всех в Украине, кто неделю за неделей доказывает миру собственной силой, что "Украина выстоит, сохранит свою независимость и победит".

Напомним,

Атака на аэродром Морозовск в Ростовской области в ночь на 17 декабря - совместная спецоперация СБУ и ВСУ. Известно, что беспилотники СБУ и ВСУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил рф в ростовской области. Врагу нанесен существенный повреждения техники.

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