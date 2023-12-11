Все детали после победы: СБУ о ликвидации Кивы
Киев • УНН
Дальнейшие подробности операции СБУ по ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы будут обнародованы после победы Украины.
В СБУ, комментируя ликвидацию бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, отметили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы, передает УНН.
Ввиду многочисленного количества запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы, сообщаем: Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее Председатель СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам
Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом - по закону и по морали.
"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!", - подчеркнули в СБУ.
Дополнение
Собственные источники УНН сообщали, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы - спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.
Впоследствии украинская разведка подтвердила смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
Собственные источники УНН поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя, Ильи Кивы.
Все детали после победы: СБУ о ликвидации Кивы
Дальнейшие подробности операции СБУ по ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы будут обнародованы после победы Украины.
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