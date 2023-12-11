Все детали после победы: СБУ о ликвидации Кивы

В СБУ, комментируя ликвидацию бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, отметили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы, передает УНН.

Ввиду многочисленного количества запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы, сообщаем: Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее Председатель СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам - говорится в сообщении.

Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом - по закону и по морали.

"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!", - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Собственные источники УНН сообщали, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы - спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.

Впоследствии украинская разведка подтвердила смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Собственные источники УНН поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя, Ильи Кивы.