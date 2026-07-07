Зеленский поблагодарил Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и Форум оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и Форум оборонных индустрий, подчеркнув важность развития сотрудничества между оборонными компаниями. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, украинские производители имеют уникальный опыт, который важно представить международным партнерам.

Я хочу поблагодарить Президента Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и за организацию этого Форума оборонных индустрий. Это очень важно. Представители нашего оборонного сектора имеют возможность показать, что они производят, как они это делают, и поделиться своим опытом с партнерами - сказал Президент.

Украина значительно замедлила продвижение российских войск на фронте – Рютте