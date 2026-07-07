Зеленский поблагодарил Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и Форум оборонных индустрий
Киев • УНН
Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за приглашение на саммит НАТО. Он подчеркнул важность презентации опыта украинских оборонных производителей партнерам.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и Форум оборонных индустрий, подчеркнув важность развития сотрудничества между оборонными компаниями. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, украинские производители имеют уникальный опыт, который важно представить международным партнерам.
Я хочу поблагодарить Президента Эрдогана за приглашение на саммит НАТО и за организацию этого Форума оборонных индустрий. Это очень важно. Представители нашего оборонного сектора имеют возможность показать, что они производят, как они это делают, и поделиться своим опытом с партнерами
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