Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Глава государства Владимир Зеленский снял нардепа Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный указ Президента.

Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины - говорится в указе Зеленского.

Соответствующий указ появился на сайте Президента сегодня, 7 декабря.

Справочно

Вениславского назначили Представителем Президента Украины в Верховной Раде в сентябре 2022 года. До этого он представлял Зеленского в Конституционном Суде Украины.

Дополнение

Ранее Вениславский сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает совершенствование вопросов отпусков для военнослужащих и полицейских, а также вопросов, связанных с их социальной защитой и их семей.