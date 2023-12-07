Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде
Киев • УНН
Президент Зеленский своим указом уволил Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.
Глава государства Владимир Зеленский снял нардепа Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный указ Президента.
Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины
Соответствующий указ появился на сайте Президента сегодня, 7 декабря.
Справочно
Вениславского назначили Представителем Президента Украины в Верховной Раде в сентябре 2022 года. До этого он представлял Зеленского в Конституционном Суде Украины.
Дополнение
Ранее Вениславский сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает совершенствование вопросов отпусков для военнослужащих и полицейских, а также вопросов, связанных с их социальной защитой и их семей.
Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде
Президент Зеленский своим указом уволил Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.
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