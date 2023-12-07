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Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 09:25  •  16197 просмотра

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Президент Зеленский своим указом уволил Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.

Глава государства Владимир Зеленский снял нардепа Федора Вениславского с должности исполняющего  обязанности представителя Президента в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный указ Президента. 

Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины

- говорится в указе Зеленского.

Соответствующий указ появился на сайте Президента сегодня, 7 декабря.

Справочно

Вениславского назначили Представителем Президента Украины в Верховной Раде в сентябре 2022 года.  До этого он представлял Зеленского в Конституционном Суде Украины.

Дополнение

Ранее Вениславский сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает совершенствование вопросов отпусков для военнослужащих и полицейских, а также вопросов, связанных с их социальной защитой и их семей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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