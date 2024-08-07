Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" от 23 июля - под №№ 11433 и 11434 соответственно - возвращены с подписью Президента 7 августа.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 12 августа 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток".