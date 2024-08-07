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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 09:00  •  1863 просмотра

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Президент Украины подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Согласно документам, действие обеих мер будет продлено с 12 августа 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" от 23 июля - под №№ 11433 и 11434 соответственно - возвращены с подписью Президента 7 августа.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 12 августа 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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