Зеленский обсудил с Николюком ситуацию вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки и усиление бригад
Киев • УНН
Президент заслушал доклад командующего ОК "Восток" относительно ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки. Определены первоочередные потребности и пути усиления штурмовых подразделений.
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативным командованием "Восток" генерал-майора Виктора Николюка о ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки, по итогам чего определены первоочередные потребности, обсудили пути применения штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпусов, пишет УНН.
Доклад Виктора Николюка. Детально обсудили текущую ситуацию в полосе ответственности оперативной группировки "Восток" и возможные шаги, решения врага и что мы можем противопоставить российской штурмовой активности. Особое внимание – ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки. Определили первоочередные потребности
Президент поблагодарил "за оценку и предложения в применении наших мидстрайков и дипстрайков"
"Обсудили пути применения штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпусов. Спасибо!" - указал Зеленский.
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