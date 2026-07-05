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Зеленский обсудил с Макроном ПВО и дипломатические перспективы

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Франции. Стороны скоординировали действия по усилению противовоздушной обороны и дипломатического давления на россию.

Зеленский обсудил с Макроном ПВО и дипломатические перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дипломатические перспективы, ситуацию на поле боя и потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, в ходе разговора речь шла о текущих дипломатических перспективах и координации действий с международными партнерами.

Говорил с Президентом Франции. Эммануэль четко знает все детали того, какие сейчас есть дипломатические перспективы. И важно, чтобы мы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на россию, в приближении мира делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами

- сообщил президент.

Также президент подчеркнул важность участия Европы в дипломатическом процессе.

Наша позиция - Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах. россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дроновые удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и сильные решения

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали ЕС за открытие коммуникации с российским диктатором владимиром путиным, что вызвало конфронтацию с другими лидерами. Лидеры Эстонии, Дании и Нидерландов поддержали их позицию.

Алла Киосак

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