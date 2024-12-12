Зеленский обсудил с командирами батальонов и рот на Запорожье обеспечение подразделений дронами

На Запорожье президент Владимир Зеленский обсудил с командирами батальонов и рот изменения в подготовке мобилизованных и обеспечение подразделений дронами, передает УНН.

Поговорил с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады ТрО. Важные детали о качестве боевой работы, о необходимых условиях для боевых результатов. Главный вопрос - подготовка наших военных. Нужны изменения в учебных центрах, осовременивание этой системы

По его словам, должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми украинские воины будут выполнять боевые задачи.

Детальное внимание - и обеспечению дронами и работе с ними. Есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать. Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами. Должны достичь максимальных результатов во всех вопросах. Опыт боевых бригад нужно учитывать при принятии решений на всех уровнях