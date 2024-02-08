Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат Соединенных Штатов за решение поддержать процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом он написал на платформе Х, передает УНН.

Детали

Благодарен Сенату Конгресса США за решение разблокировать дискуссию по поддержке Украины и других стратегических партнеров. Очень важный первый шаг к продолжению поддержки победы Украины и укрепления общей безопасности. Плохой день для Путина и хороший день для демократий написал украинский президент.

Контекст

В Сенате США 8 февраля предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню - без миграционной реформы и безопасности границы. Законопроект предусматривает выделение более $95 млрд. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за него, для этого нужно минимум 60 голосов.

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