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Зеленський звернувся до Сенату Конгресу США

Зеленський звернувся до Сенату Конгресу США

Київ • УНН

 • 32027 перегляди

Зеленський подякував Сенату США за розблокування дискусії щодо підтримки України та інших партнерів у боротьбі з Росією.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів за рішення підтримати процедурне голосування за законопроєкт щодо спільної допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Про це він написав на платформі Х, передає УНН

Деталі

Вдячний Сенату Конгресу США за рішення розблокувати дискусію щодо підтримки України та інших стратегічних партнерів. Дуже важливий перший крок до продовження підтримки перемоги України та зміцнення спільної безпеки. Поганий день для Путіна та хороший день для демократій

написав український президент.

Контекст

У Сенаті США 8 лютого попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону. Законопроєкт передбачає виділення понад $95 млрд. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за нього, для цього потрібно мінімум 60 голосів.

"Рейган перевертається в могилі": Туск висловився щодо блокування допомоги Україні в Сенаті США08.02.24, 12:52 • 27164 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
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