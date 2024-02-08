Зеленський звернувся до Сенату Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів за рішення підтримати процедурне голосування за законопроєкт щодо спільної допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Про це він написав на платформі Х, передає УНН.

Деталі

Вдячний Сенату Конгресу США за рішення розблокувати дискусію щодо підтримки України та інших стратегічних партнерів. Дуже важливий перший крок до продовження підтримки перемоги України та зміцнення спільної безпеки. Поганий день для Путіна та хороший день для демократій написав український президент.

Контекст

У Сенаті США 8 лютого попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону. Законопроєкт передбачає виділення понад $95 млрд. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за нього, для цього потрібно мінімум 60 голосів.

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