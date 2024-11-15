Зеленский о внутреннем плане усиления Украины: работаем над вопросами фронта и человеческого капитала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжилась работа над внутренним планом усиления Украины, в частности были проработаны два фундаментальных пункта: фронт и человеческий капитал, передает УНН.

"Продолжили работать над пунктами нашего плана внутренней устойчивости. Сегодня - два фундаментальных пункта: фронт и человеческий капитал. Все, что касается нашей защиты. И все, что касается наших людей - и военных, и гражданских, и взрослых, и детей. Цель очевидна - это защита от российской агрессии сейчас и все, что мы должны сделать для того, чтобы не проиграть послевоенный мир - чтобы сохранить и укрепить наш народ. И государство, и народ. Это обязательно", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний план усиления Украины, который будет состоять из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе. Уже проработано несколько пунктов, в частности, касающихся культурного наследия Украины, а также по безопасности Украины.