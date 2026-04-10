Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будет
Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия "обманом и большой ошибкой"

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Президент заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Украина не получила членства в НАТО и защиты от других государств.

Членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила, заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.

Подробности

Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка

- заявил Президент Украины.

Он добавил: это была огромная ошибка не только со стороны Украины, но и со стороны других подписантов Будапештского меморандума.

Это ядерные державы. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонтик безопасности. Возможно, ядерный зонтик. В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана россии. Например, стратегические самолеты, которые россия сейчас использует против нас в этой войне

- отметил Зеленский.

