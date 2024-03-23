Зеленский: инцидент в москве - часть стратегии обвинений рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  132951 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  134644 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  139197 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  156508 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138051 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  251274 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126767 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138040 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130286 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142899 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Кировоградской области.

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.

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российская тактическая авиация активно действует на северо-востоке Украины

ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине

На автодороге Н-03 Житомир-Черновцы на 273-м километре в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Общество •   •  18574 просмотра
ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине

В Херсоне прогремели взрывы

О взрывах в Херсоне сообщил председатель Херсонской городской военной администрации.

Война •   •  21503 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора

23 марта, около 17:45, российские войска нанесли ракетный удар Х-35 по промышленной зоне Слободского района Харькова, повредив склады и здания местного предприятия, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Война •   •  21652 просмотра
Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора