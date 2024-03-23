Зеленский: инцидент в москве - часть стратегии обвинений рф

То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Глава Украины Владимир Зеленский в вечернем заявлении раскрывает свое мнение относительно событий, которые произошли вчера в москве.

По словам Зеленского, инцидент является частью продолжающейся тенденции российского правительства к попытке обвинений и сваливания вины на других.

У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других. Они пришли в Украину, сжигают наши города - и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей - и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо - заявил Владимир Зеленский.

Также Зеленский отметил, что количество российских военных, которые воюют на украинской территории, позволило бы эффективно противостоять любым террористическим угрозам. Президент подчеркнул, что если россияне готовы терпеть потери без оппозиции своих спецслужб, которые руководят их действиями, это может послужить выгодой для Путина в его стремлении укрепить личную власть.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем, кто стоит на защите жизни и борется против терроризма. Он призвал мир присоединиться к усилиям в противодействии тем, кто считает людей лишь расходным материалом.

Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой