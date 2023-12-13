Зеленский и спикер парламента Норвегии обсудили потребности украинских военных
Киев • УНН
Зеленский обсудил военные нужды и обеспечение бомбоубежищ для школ со спикером норвежского парламента и лидерами партий, поблагодарив их за постоянную поддержку.
Президент Владимир Зеленский провел встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани. Они обсудили потребности украинских военных и обеспечение школ бомбоубежищами, передает УНН.
"Провел встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. Во время разговора со спикером парламента обсудили потребности наших военных, вызовы для украинской системы образования, вызванные войной, в частности обеспечение школ бомбоубежищами. На встрече с лидерами политических партий пообщались о дальнейшем сотрудничестве наших стран", - написал Зеленский.
Он поблагодарил за поддержку всех решений, которые помогли Украине на поле боя и защитили жизни украинцев, позволили нашей стране оставаться крепкой.
"Начало пятилетней программы поддержки Украины является важным примером для других. Спасибо!", - отметил Зеленский.
Дополнение
Премьер министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной помощи Украине.
Зеленский и спикер парламента Норвегии обсудили потребности украинских военных
Зеленский обсудил военные нужды и обеспечение бомбоубежищ для школ со спикером норвежского парламента и лидерами партий, поблагодарив их за постоянную поддержку.
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