Зеленский и спикер парламента Норвегии обсудили потребности украинских военных

Президент Владимир Зеленский провел встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани. Они обсудили потребности украинских военных и обеспечение школ бомбоубежищами, передает УНН.

"Провел встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. Во время разговора со спикером парламента обсудили потребности наших военных, вызовы для украинской системы образования, вызванные войной, в частности обеспечение школ бомбоубежищами. На встрече с лидерами политических партий пообщались о дальнейшем сотрудничестве наших стран", - написал Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку всех решений, которые помогли Украине на поле боя и защитили жизни украинцев, позволили нашей стране оставаться крепкой.

"Начало пятилетней программы поддержки Украины является важным примером для других. Спасибо!", - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной помощи Украине.